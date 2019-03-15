Тихонов заявил, что отсутствие медалей заставило разлюбить биатлон даже российских бабушек

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 15 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Популярность российского биатлона из-за отсутствия высоких результатов национальной команды упала настолько, что интерес к виду спорта упал даже у граждан страны пенсионного возраста, которые составляют большую часть его поклонников. Такое мнение ТАСС высказал бывший глава Союза биатлонистов России четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

В субботу на чемпионате мира по биатлону пройдут две эстафетные гонки, в воскресенье - два масс-старта, которые закроют соревновательную программу турнира. Пока на счету сборной одна медаль - серебро Александра Логинова в спринте. В эстафетной гонке не примет участия призер Олимпиады в Сочи Евгений Гараничев, его заменил Никита Поршнев.

"Если они считают, что у них есть парень сильнее в два раза, пожалуйста. Хотя с Гараничевым можно было поговорить, он способен выступить, причем очень хорошо, - сказал Тихонов. - Дай бог, чтобы все сошлось и мы хоть как-то порадовали результатом, а то уже даже бабушки разлюбили российский биатлон".

На Олимпийских играх в Пхёнчхане российские биатлонисты остались без наград, на чемпионате мира 2017 года завоевали золото в мужской эстафете и бронзу - в смешанной эстафете. Еще годом ранее впервые в истории российского биатлона мужская команда не завоевала ни одной награды на чемпионате мира.