Барнашов: пропуск Гараничевым эстафеты ЧМ оправдает только желание самого биатлониста

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 15 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Отсутствие Евгения Гараничева в составе эстафетной команды на чемпионате мира можно оправдать только решением самого спортсмена отказаться от участия в гонке. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Владимир Барнашов.

В субботу на чемпионате мира по биатлону пройдут две эстафетные гонки. 31-летний призер Олимпиады в Сочи Гараничев, который известен своими ошибками в эстафетных гонках на главных стартах сезона, изначально был в составе команды, однако в пятницу главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что Гараничева заменил Никита Поршнев.

"Его не поставили в гонку или он сам отказался? Если не поставили, то это неверное решение, если отказался, то это вопрос взаимоотношения тренеров и спортсменов. Но в мою бытность не было такого, чтобы от участия в эстафете отказывались, - сказал Барнашов по телефону.

"В мужской эстафете многие надеются на медаль, и участие Гараничева было бы точно не лишним", - добавил он.

Собеседник агентства считает, что за последние три года Гараничев стал выступать в эстафетах гораздо стабильнее, поэтому опасений, что он в субботу вновь уйдет на штрафной круг, быть не должно. "Сегодня Гараничев совсем другой, он является одним из самых стабильны ребят. Во всех гонках он показывает прекрасную стрельбу. В эстафете дистанция позволяет ему выдержать скорость лидеров мирового биатлона", - отметил Барнашов.