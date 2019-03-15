Система VAR будет использоваться на ЧМ-2019 по футболу среди женщин

ТАСС, 15 марта. Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые будет использована на женском чемпионате мира в нынешнем году. Об этом на пресс-конференции по итогам совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Майами рассказал президент организации Джанни Инфантино.

Турнир пройдет во Франции с 7 июня по 7 июля.

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено в 2016 году. На данный момент система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии и Испании. В 2017 году она использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России, а также применяется с плей-офф Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. В ходе матча арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод, также главный арбитр может сам посмотреть повтор.

Чемпионат мира по футболу среди женских команд проходит с 1991 года. Трехкратными победителями турнира являются американки, два раза чемпионом становилась команда Германии, по разу обладателями Кубка мира становились команды Норвегии и Японии.