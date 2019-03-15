"Крылья Советов" победили "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 15 марта. Самарские "Крылья Советов" обыграли махачкалинский "Анжи" со счетом 2:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Анжи-Арене" в Каспийске.
Мячи забили Максим Канунников (28-я минута) и Рамиль Шейдаев (88, с пенальти). Нападающий "Анжи" Иван Иванченко был удален с поля за вторую желтую карточку на 93-й минуте.
"Крылья Советов" продлили беспроигрышную серию в матчах с "Анжи" до семи матчей, последний раз махачкалинская команда побеждала 24 августа 2014 года (2:1). Всего команды провели между собой 25 матчей, самарский клуб одержал десять побед, "Анжи" выиграл в восьми матчах, еще семь встреч завершились ничейным результатом.
"Крылья Советов" поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 19 матчей. "Анжи" идет на 14-й строчке, имея в активе 18 очков после 20 встреч.
В следующем матче 29 марта "Крылья Советов" дома сыграют с тульским "Арсеналом", "Анжи" двумя днями позднее на выезде встретится с "Краснодаром".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|13
|1
|5
|30-18
|40
|2
|Краснодар
|19
|10
|5
|4
|34-16
|35
|3
|ЦСКА
|19
|9
|6
|4
|26-10
|33
|4
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|24-18
|32
|5
|Локомотив
|19
|9
|5
|5
|27-19
|32
|6
|Рубин
|19
|6
|10
|3
|18-17
|28
|7
|Ростов
|19
|6
|8
|5
|15-12
|26
|8
|Арсенал
|19
|6
|6
|7
|25-25
|24
|9
|Ахмат
|19
|6
|6
|7
|16-19
|24
|10
|Крылья Советов
|19
|7
|3
|9
|18-24
|24
|11
|Динамо
|19
|5
|8
|6
|18-15
|23
|12
|Урал
|19
|6
|5
|8
|19-30
|23
|13
|Оренбург
|18
|6
|5
|7
|19-18
|23
|14
|Анжи
|20
|5
|3
|12
|10-29
|18
|15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|14-22
|16
|16
|Енисей
|19
|2
|5
|12
|12-33
|11