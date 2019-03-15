"Крылья Советов" победили "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 15 марта. Самарские "Крылья Советов" обыграли махачкалинский "Анжи" со счетом 2:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Анжи-Арене" в Каспийске.

Мячи забили Максим Канунников (28-я минута) и Рамиль Шейдаев (88, с пенальти). Нападающий "Анжи" Иван Иванченко был удален с поля за вторую желтую карточку на 93-й минуте.

"Крылья Советов" продлили беспроигрышную серию в матчах с "Анжи" до семи матчей, последний раз махачкалинская команда побеждала 24 августа 2014 года (2:1). Всего команды провели между собой 25 матчей, самарский клуб одержал десять побед, "Анжи" выиграл в восьми матчах, еще семь встреч завершились ничейным результатом.

"Крылья Советов" поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 19 матчей. "Анжи" идет на 14-й строчке, имея в активе 18 очков после 20 встреч.

В следующем матче 29 марта "Крылья Советов" дома сыграют с тульским "Арсеналом", "Анжи" двумя днями позднее на выезде встретится с "Краснодаром".