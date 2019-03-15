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Футбол в России

"Крылья Советов" победили "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0

ТАСС, 15 марта. Самарские "Крылья Советов" обыграли махачкалинский "Анжи" со счетом 2:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Анжи-Арене" в Каспийске.

Мячи забили Максим Канунников (28-я минута) и Рамиль Шейдаев (88, с пенальти). Нападающий "Анжи" Иван Иванченко был удален с поля за вторую желтую карточку на 93-й минуте.

"Крылья Советов" продлили беспроигрышную серию в матчах с "Анжи" до семи матчей, последний раз махачкалинская команда побеждала 24 августа 2014 года (2:1). Всего команды провели между собой 25 матчей, самарский клуб одержал десять побед, "Анжи" выиграл в восьми матчах, еще семь встреч завершились ничейным результатом.

"Крылья Советов" поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 19 матчей. "Анжи" идет на 14-й строчке, имея в активе 18 очков после 20 встреч.

В следующем матче 29 марта "Крылья Советов" дома сыграют с тульским "Арсеналом", "Анжи" двумя днями позднее на выезде встретится с "Краснодаром".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19131530-1840
2Краснодар19105434-1635
3ЦСКА1996426-1033
4Спартак1995524-1832
5Локомотив1995527-1932
6Рубин19610318-1728
7Ростов1968515-1226
8Арсенал1966725-2524
9Ахмат1966716-1924
10Крылья Советов1973918-2424
11Динамо1958618-1523
12Урал1965819-3023
13Оренбург1865719-1823
14Анжи20531210-2918
15Уфа1937914-2216
16Енисей19251212-3311
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