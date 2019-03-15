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Еврокубки

ЦСКА проиграл "Панатинаикосу" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 78:77 в пользу греческой команды

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский ЦСКА проиграл греческому "Панатинаикосу" со счетом 77:78 в домашнем матче баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 23 очка.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице и гарантировал себе участие в плей-офф Евролиги, одержав 20 побед при шести поражениях. "Панатинаикос" идет девятым и продолжает борьбу за плей-офф турнира, имея в активе 13 побед при 13 поражениях. Ранее выход в плей-офф также гарантировали турецкий "Фенербахче" и испанский "Реал".

В следующем матче ЦСКА сыграет на выезде против турецкого клуба "Анадолу Эфес" 19 марта.

Еврокубки
Воронцевич: ЦСКА не хватило командных действий в матче против "Панатинаикоса" в Евролиге
Армейцы уступили греческому клубу со счетом 77:78.
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