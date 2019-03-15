Брюквин: хоккеисты "Динамо" второй матч серии плей-офф с ЦСКА провели надежнее первого

В пятницу "Динамо" со счетом 1:0 переиграло ЦСКА в гостевом матче и сравняло счет в серии (1-1). Брюквин стал автором победной шайбы в овертайме.

"Очень тяжелый матч, игра была равная. ЦСКА больше держал шайбу, мы в отличие от прошлой игры сыграли надежнее - выводили шайбу из своей зоны и сами создавали моменты. Сегодня мы выполняли свою задачу, мандраж ушел, и получилась такая игра", - сказал Брюквин.

Хоккеист отметил, что победа важна для игроков "Динамо" с психологической точки зрения. "Понятно, что тренер был недоволен после первой игры, нападающие не забрасывали. ЦСКА играет в три пары защитников, я думаю, что им тяжело было в концовке. Эта победа важна, сравняли счет в серии, увереннее начали действовать", - заключил Брюквин.

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев отметил, что армейцы мало бросали по воротам соперника. "Я думаю, сегодня и мы сбавили, и они добавили. Мы вышли поиграть, получить удовольствие, а не побеждать, как в первом матче. Нужно больше моментов доводить до броска. В той игре у нас лучше получилось большинство, мы будем свою игру разбирать, а не [вратаря "Динамо"] Бочарова", - сказал Слепышев.

Третий матч серии до четырех побед состоится 17 марта на арене в Петровском парке.