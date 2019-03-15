Катар продолжит подготовку к ЧМ-2022 с расчетом на 32 команды-участницы

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу в Катаре продолжит работу по подготовке к проведению турнира, исходя из того, что в нем примут участие 32 команды. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

В пятницу глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после заседания совета организации в США сообщил, что вопрос увеличения количества команд финальной стадии чемпионата мира 2022 года остается открытым. Окончательное решение будет принято в июне на конгрессе ФИФА.

"Финальное решение будет принято Катаром и ФИФА. До этого времени мы продолжим работать с учетом участия в чемпионате мира 2022 года 32 команд", - говорится в заявлении.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале. На совете ФИФА Инфантино заявил, что в случае увеличения количества команд ЧМ-2022 часть матчей турнира пройдет в Кувейте или Омане.

"Мы открыты для обсуждения потенциального расширения состава участников чемпионата мира. Наша открытость основана на обязательстве принять чемпионат мира, что принесет пользу нашей стране", - подчеркивается в сообщении.