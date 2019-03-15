Меньшиков: игроки "Динамо" в матче с ЦСКА доказали, что не являются мальчиками для битья

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Игроки московского хоккейного клуба "Динамо" в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА хотели доказать, что не являются мальчиками для битья. Об этом ТАСС сказал защитник "Динамо" Виталий Меньшиков.

Московское "Динамо" в овертайме обыграло столичный ЦСКА со счетом 1:0 во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

"В первую очередь нужно было показать, что мы не мальчики для битья, что первая игра - это была пристрелка, - сказал Меньшиков. - Надо было показать, что здесь мы будем навязывать свою игру, но практически весь матч была равная игра. Хорошо, что использовали свой момент - Володя Брюквин использовал, молодец, что в первой смене, чтобы не затягивать на пять-шесть периодов".

"ЦСКА - очень хорошая команда, добротная, как в нападении, так и в обороне у них все хорошо, поэтому сложно реализовать моменты. Они бывают, но надо использовать их, у нас тоже мастеровитые нападающие. Будем выжимать из каждого момента максимум", - добавил Меньшиков.

Следующий матч "Динамо" проведет на домашней арене. "В плей-офф неважно, где играть, стараемся выиграть каждый матч, но при своих болельщиках будут другие эмоции. У нас замечательные болельщики, как шестой полевой игрок, так что всех приглашаем на игру, будет интересно", - заключил Меньшиков.

Первый матч команд завершился победой ЦСКА - 4:1. Счет в серии - 1-1. Следующий матч пройдет 17 марта на домашней площадке "Динамо".