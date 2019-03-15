В Якутске стартует розыгрыш Кубка мира по вольной борьбе

ТАСС, 16 марта. Розыгрыш Кубка мира по вольной борьбе стартует в субботу в Якутске. Город имеет солидный опыт в проведении различных стартов, но соревнования такого ранга принимает впервые.

Ранее Россия четырежды проводила эти соревнования - в Красноярске (2007), Владикавказе (2008), Москве (2010) и Каспийске (2011). Призовой фонд Кубка мира в нынешнем году составит $100 тыс.

В турнире примут участие восемь лучших сборных последнего чемпионата мира. В группе А выступят сборные России, Кубы, Японии и Турции, в группе B - команды США, Ирана, Грузии и Монголии. Победители групп встретятся в финале, за бронзовые медали поборются команды, ставшие вторыми.

В составе сборной России выступят Арыйан Тютрин, Муслим Садулаев (весовая категория до 57 кг), Зелимхан Абакаров, Рамазан Ферзалиев (61), Гаджимурад Рашидов, Виктор Рассадин (65), Давид Баев, Анзор Закуев (70), Заурбек Сидаков, Тимур Бижоев (74), Магомед Рамазанов, Хусей Суюнчев (79), Даурен Куруглиев, Владислав Валиев (86), Магомед Курбанов, Алихан Жабраилов (92), Владислав Байцаев, Расул Магомедов (97), Зелимхан Хизриев, Павел Кривцов (свыше 125).

Без олимпийского чемпиона Садулаева

Даже несмотря на то, что в финальный состав российской команды из-за травмы колена не вошел олимпийский чемпион 2016 года Абдулрашид Садулаев, российская сборная настроена только на победу. Ведь в последний раз россияне держали в руках Кубок мира восемь лет назад, когда соревнования проводились в Дагестане. Садулаева на ковре заменит Магомедов, который два месяца назад на Гран-при "Иван Ярыгин" в Красноярске выбил из борьбы за медали извечного соперника Садулаева - американца Кайла Снайдера.

Кубок мира по вольной борьбе проводится с 1973 года, с тех пор 15 раз его победителями становились советские атлеты, 14 - американские, восемь раз Кубок мира выигрывала сборная Ирана. Российская команда завоевывала Кубок мира шесть раз.

Заявку на проведение Кубка мира в России Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) подала в ноябре 2018 года, уже через месяц 26 декабря она была утверждена Объединенным миром борьбы (UWW). Соревнования пройдут на арене "Триумф". Помимо призовых, победители и призеры увезут домой уникальные медали, выполненные якутскими умельцами. Их презентация состоялась в Якутске накануне старта.

Проведению соревнований будут помогать около ста волонтеров, в основном это студенты Северо-Восточного федерального университета. 16 марта пройдут схватки первого и второго круга, а также церемония открытия соревнований. 17 марта определится победитель турнира, начало финала - в 11:00 мск. Трансляцию турнира можно увидеть на сайте ФСБР.