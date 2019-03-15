ФИФА отложила решение по количеству команд ЧМ-2022. Европа против реформ клубного ЧМ

ТАСС, 16 марта. Изменение формата клубного чемпионата мира, а также использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на женском мировом первенстве нынешнего года стали главными решениями, принятыми на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Майами.

Решение по еще одной важной теме - вопросу увеличения количества команд чемпионата мира 2022 года - будет принято на ближайшем конгрессе ФИФА в июне. В новом формате, предусматривающем увеличение количества команд с 32 до 48, финальный турнир пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике, чья совместная заявка победила на выборах на конгрессе ФИФА в Москве летом прошлого года. Вопрос же увеличения количества сборных на турнире 2022 года в Катаре тогда официально не обсуждался.

Тем не менее президент ФИФА Джанни Инфантино не раз говорил о возможности увеличения числа команд уже на ближайшем мировом первенстве. При этом после совета ФИФА в пятницу он заявил, что для успешного проведения турнира с 48 командами Катару потребуется помощь соседней страны - Кувейта или Омана, которые занимают нейтралитет в дипломатическом конфликте стран Персидского залива. "Мы должны проанализировать этот момент, это решение непростое", - сказал Инфантино по поводу возможного увеличения числа участников ближайшего мирового первенства.

AFP уже подсчитало, что в случае увеличения количества команд ЧМ-2022 ФИФА получит дополнительную прибыль в размере $400 млн, но при условии, что турнир пройдет не только в Катаре.

В пресс-релизе по итогам совета ФИФА отмечается, что подготовка к ЧМ-2022 проходит без проблем. Оргкомитет турнира сообщил, что взял в расчет возможное переформатирование турнира, но до принятия решения будет продолжать работу, исходя из участия в турнире 32 сборных.

Европейские гранды против нового клубного ЧМ

Совет утвердил изменение формата чемпионата мира среди клубов. Раньше турнир проходил ежегодно в декабре с участием семи команд. ФИФА изменила количество участников и сроки проведения: в турнире будет участвовать 24 клуба, а проводиться он будет летом раз в четыре года. Первый такой турнир пройдет в 2021 году, он должен будет заменить Кубок конфедераций.

Восемь команд будут представлять Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), шесть - Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL), по три - Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Африканскую конфедерацию футбола (CAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), еще одна - Конфедерацию футбола Океании (OFC).

Реформа уже вызвала негативную реакцию в европейском футболе: еще до того, как Инфантино объявил об изменениях, 15 членов правления Ассоциации европейских клубов (ЕСА), включая представителей "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реала", "Барселоны" (оба - Испания), "Баварии" (Германия), ПСЖ (Франция), "Аякса" (Нидерланды), подписали письмо в адрес главы ФИФА, в котором говорится о намерении бойкотировать новый турнир.

"Ассоциация обеспокоена отказом ФИФА разрешить рабочей группе провести аудит экономической модели нового турнира, - говорится в письме, текст которого приводит немецкое издание Suddeutsche Zeitung. - Такие решения должны приниматься после тщательной оценки соответствующих бизнес-аспектов. Решение о реформировании турнира противоречит интересам европейского футбола".

Чуть позже более четко высказался представитель ЕСА. "Клубы ECA не будут участвовать в клубном чемпионате мира 2021 года, позднее будет оценена вероятность участия в турнире после 2024 года", - говорится в заявлении, опубликованном агентством Рейтер.

ЧМ в России стал самым прибыльным

Совет в Майами утвердил использование VAR на женском чемпионате мира, мотивируя тем, что система успешно зарекомендовала себя на мировом первенстве в России. Женский чемпионат мира пройдет с 7 июня по 7 июля во Франции.

Кроме того, совет ФИФА утвердил сроки проведения чемпионата мира по пляжному футболу этого года в Парагвае (21 ноября - 1 декабря), а также чемпионата мира по мини-футболу 2020 года в Литве (12 сентября - 4 октября).

После заседания совета ФИФА был опубликовал финансовый отчет организации за трехлетний период. В частности, в нем говорится, что доход от проведения чемпионата мира 2018 года составил $5,3 млрд. Эта цифра составляет 83% от всех доходов ФИФА за 2015-2018 годы. Турнир России был признан самым прибыльным в истории чемпионатов мира.