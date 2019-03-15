Женский чемпионат мира по керлингу стартует в Дании

ТАСС, 16 марта. Чемпионат мира по керлингу среди женских команд стартует в Дании. Соревнования пройдут в Силькеборге.

В турнире примут участие 13 команд, включая сборную России. Сначала команды проведут однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших выйдут в плей-офф. При этом две лучшие сборные попадают сразу в полуфинал.

Действующим чемпионом мира является команда Канады, которая выигрывала золотые медали последние два года и является рекордсменом по количеству золотых наград (17). До канадок чемпионат мира трижды (с 2014 по 2016 год) выигрывала сборная Швейцарии.

Российские керлингистки ни разу не выигрывали золото, однако четыре раза становились бронзовыми призерами и один раз - серебряными. Второе место россиянки выиграли в 2017 году, а спустя год заняли третье место.

В Дании сборную России представит команда во главе со скипом Алиной Ковалевой, которая имеет в активе серебро и бронзу мировых первенств в составе команды скипа Анны Сидоровой. В споре за право поехать на чемпионат мира команда Ковалевой обыграла команду Сидоровой в Сочи с общим счетом 4-1. В команду Ковалевой входят выступавшая в миксте на Олимпийских играх 2018 года Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

Свой первый матч в Дании россиянки проведут в субботу против швейцарок, которые являются шестикратными чемпионками мира.