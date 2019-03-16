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Более 50 спортсменок подали иск против Национального олимпийского комитета США

Иск связан с бездействием спортивных чиновников, не сумевших защитить их от домогательств со стороны экс-врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Иск к Национальному олимпийскому комитету США, его бывшему руководству и ряду высокопоставленных спортивных функционеров подали в суде Денвера (штат Колорадо) американские спортсменки. Как сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press, иск, к которому присоединилась 51 спортсменка, связан с бездействием спортивных чиновников, не сумевших защитить их от домогательств со стороны экс-врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара.

В документах, поданных в суд Денвера, приводятся факты домогательств Нассара к молодым женщинам с конца 1990-х годов. По данным Associated Press, истицы требуют как компенсации, так и реформ в НОК США.

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Нассар с 1996 по 2015 год работал врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом национальной команды на четырех Олимпийских играх. В январе прошлого года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.

История с Нассаром вынудила уйти в отставку президента Федерации спортивной гимнастики США Керри Перри. Кроме того, как следует из опубликованного в декабре прошлого года 223-страничного доклада юридической фирмы Ropes & Gray, руководство НОК США знало об обвинениях в домогательствах к несовершеннолетним, выдвигавшихся в адрес Нассара, однако не предпринимало мер к тому, чтобы проинформировать потенциальных жертв или защитить их. Наибольшую ответственность авторы доклада возлагали на бывшего главу НОК США Скотта Блэкмуна.

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