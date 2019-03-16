Более 50 спортсменок подали иск против Национального олимпийского комитета США

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Иск к Национальному олимпийскому комитету США, его бывшему руководству и ряду высокопоставленных спортивных функционеров подали в суде Денвера (штат Колорадо) американские спортсменки. Как сообщило в пятницу информационное агентство Associated Press, иск, к которому присоединилась 51 спортсменка, связан с бездействием спортивных чиновников, не сумевших защитить их от домогательств со стороны экс-врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара.

В документах, поданных в суд Денвера, приводятся факты домогательств Нассара к молодым женщинам с конца 1990-х годов. По данным Associated Press, истицы требуют как компенсации, так и реформ в НОК США.