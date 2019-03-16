"Коламбус" обыграл "Каролину" в матче НХЛ. Бобровский отразил 46 бросков

ТАСС, 16 марта. "Коламбус" обыграл "Каролину" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Адам Маккуэйд (4-я минуат), Дэвид Савар (6) и Джош Андерсон (58).
Российский форвард Артемий Панарин сделал одну голевую передачу. Теперь в этом сезоне на его счету 75 очков (25 шайбы + 50 передач).
46-save shutout means massive hugs for @SergeiBobrovsky. pic.twitter.com/R3T2gPZRj5— NHL GIFs (@NHLGIFs) 16 марта 2019 г.
Первой звездой матча был признан российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший все 46 бросков по своим воротам. Он сделал шестой в сезоне и 30-й в карьере шатаут.
"Коламбус" занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 83 очка в 71 матче. "Каролина" расположилась на седьмой строчке с 83 очками в 70 встречах.