"Коламбус" обыграл "Каролину" в матче НХЛ. Бобровский отразил 46 бросков

Российский форвард Артемий Панарин сделал одну голевую передачу. Теперь в этом сезоне на его счету 75 очков (25 шайбы + 50 передач).

Первой звездой матча был признан российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший все 46 бросков по своим воротам. Он сделал шестой в сезоне и 30-й в карьере шатаут.

"Коламбус" занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 83 очка в 71 матче. "Каролина" расположилась на седьмой строчке с 83 очками в 70 встречах.