Две передачи Зайцева помогли "Торонто" одержать волевую победу над "Филадельфией" в НХЛ

ТАСС, 16 марта. "Торонто" обыграл "Филадельфию" со счетом 7:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Гости вели со счетом 5:2 к середине второго периода, но в итоге уступили. В составе победителей шайбы забросили Патрик Марло (18-я минута), Зак Хайман (30), Джейк Маззин (37, 39), Мартин Маринчин (43) и Остон Мэттьюс (56, 58). У проигравших отличились Якуб Ворачек (13), Джеймс ван Римсдайк (22, 29, 59), Радко Гудас (33) и Шейн Гостисбер (34).

Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев сделал две голевые передачи. Теперь в этом сезоне на его счету 13 очков (3 шайбы + 10 передач).

"Торонто" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 91 очко в 71 матче. "Филадельфия" расположилась на 10-й строчке с 76 очками в 71 встрече.