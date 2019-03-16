Главврач Универсиады в Красноярске: спортсменам удалось избежать тяжелых травм на Играх

КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Спортсмены избежали тяжелых травм во время Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил главный врач игр Игорь Выходец.

Универсиада проходила в Красноярске с 2 по 12 марта.

"У нас не было серьезных и тяжелых травм у спортсменов", - рассказал Выходец. Он добавил, что за период работы деревни Универсиады с 23 февраля по 14 марта за медицинской помощью спортсмены обращались 221 раз, 15 спортсменов получили травмы во время тренировок и выступлений.

Всего за период работы деревни игр было зафиксировано порядка 2,3 тыс. обращений за медпомощью, из них большая часть пришлась на организаторов и волонтеров - 1,6 тыс. "Всем участникам и гостям Универсиады медицинская помощь была оказана качественно, в полном объеме и своевременно. Руководители FISU (Международной федерации университетского спорта) высоко оценили организацию медицинских сервисов на Универсиаде", - подчеркнул Выходец.

Универсиада в Красноярске стала рекордной по количеству стран-участниц - в течение 11 дней спортсмены из 58 государств боролись за награды в 11 видах спорта. Сборная России завоевала 112 наград - 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые.