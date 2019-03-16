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НХЛ

"Колорадо" проиграл "Анахайму" в матче НХЛ. Варламов отразил 32 броска

Встреча завершилась со счетом 3:5

ТАСС, 16 марта. "Колорадо" проиграл "Анахайму" со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Кори Перри (27-я и 60-я минуты), Райан Гетцлаф (28), Даниэль Спронг (34) и Хампус Линдхольм (60). У проигравших отличились Натан Маккиннон (7), Микко Рантанен (19) и Свен Андригетто (49).

Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов отразил 32 броска из 36.

"Колорадо" занимает 10-е место в Западной конференции, набрав 72 очка в 71 матче. "Анахайм" расположился на 14-й строчке с 67 очками в 73 встречах.

В другом матче дня "Даллас" дома уступил "Вегасу" со счетом 1:2. Российский голкипер хозяев Антон Худобин отразил 35 бросков из 37 и стал второй звездой встречи.

"Калгари" дома обыграл "Рейнджерс" со счетом 5:1. Российский вратарь гостей Александр Георгиев отразил 27 из 32 бросков. Лучшим игроком встречи стал форвард Мэттью Ткачук, который поучаствовал во всех заброшенных шайбах "Калгари". На его счету две шайбы и три голевые передачи.

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