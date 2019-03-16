ЯКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Чемпион мира 2018 года Заурбек Сидаков горд быть капитаном сборной России на Кубке мира по вольной борьбе, который стартовал в Якутске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Сборная России попала в группу А с командами Кубы, Японии и Турции. В первой встрече россияне победили кубинцев со счетом 9-1. Сидаков в своей схватке в весовой категории до 74 кг победил четырехкратного призера чемпионатов мира Хеандри Гарсона Кабальеро. Ранее Сидаков был назначен капитаном сборной вместо олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, пропускающего турнир из-за травмы колена.

"Быть капитаном на Кубке мира, конечно, ответственность, но я чувствую себя гордо, потому что у нас самая сильная команда. В сборной сейчас позитивная и боевая атмосфера, один за всех и все за одного. По своему бою - я не планировал выиграть на туше, я просто выхожу и борюсь, сегодня получилось вот так", - заявил 23-летний Сидаков.