Мамиашвили: российским борцам поставлены максимальные задачи на Кубке мира в Якутске

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сборной России по вольной борьбе поставлены максимальные задачи на стартовавшем в Якутске Кубке мира. Об этом ТАСС по телефону рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Соревнования проходят 16-17 марта на арене "Триумф", призовой фонд турнира составляет $100 тыс. Кубок мира проводится с 1973 года, Россия ранее принимала его четыре раза - в Красноярске (2007), Владикавказе (2008), Москве (2010) и Каспийске (2011). В турнире принимают участие восемь лучших сборных последнего чемпионата мира, в группе А выступают команды России, Кубы, Японии и Турции, в группе B - сборные США, Ирана, Грузии и Монголии.

"Задачи у сборной максимальные, как и всегда, - подчеркнул Мамиашвили. - Состав не просто серьезный - он сформирован из тех спортсменов, которые по-настоящему заслужили право выступить на Кубке мира, право представлять свою страну на столь значимых международных соревнованиях".

Заявку на проведение Кубка мира в России федерация подала в ноябре 2018 года, 26 декабря она была утверждена Объединенным миром борьбы (UWW). "Я благодарен президенту UWW, члену Международного олимпийского комитета Ненаду Лаловичу за то, что решение тогда было принято в пользу Якутска. Его личное присутствие придаст мероприятию на территории "Земли Оланхо" дополнительный статус", - отметил Мамиашвили.

"Команды уже на месте, мы 24 часа в сутки работаем в режиме онлайн, чтобы все получилось достойно до малейших нюансов - от пребывания и логистики до проживания. Я уже не говорю о питании, ведь Якутия - край экоголически чистых продуктов. Хочу сказать слова огромной благодарности руководителю оргкомитета турнира, главе Якутии Айсену Николаеву, который непосредственно участвует в жизнеобеспечении всех процессов", - подчеркнул президент федерации.

"Отношение Николаева к спорту и к спортивной борьбе не позволяет усомниться в том, что турнир пройдет на высочайшем уровне", - добавил Мамиашвили.