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Формула-1

Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят занял 15-е место
Льюис Хэмилтон EPA-EFE/JULIAN SMITH
Описание
Льюис Хэмилтон
© EPA-EFE/JULIAN SMITH

ТАСС, 16 марта. Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации первого этапа сезона - Гран-при Австралии.

Хэмилтон проехал лучший круг за 1 минуту 20,486 секунды. Вторым стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас (1.20,598), третье место занял немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель (1.21,190). Хэмилтон выиграл квалификацию австралийского этапа в шестой раз подряд.

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят занял 15-е место (1.22,774). Его партнер по команде таец Александер Албон стал 13-м (1.22,636).

Гонка Гран-при Австралии пройдет в воскресенье, начало - 8:10 мск.

Теги
Формула-1Феттель, СебастьянХэмилтон, Льюис
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