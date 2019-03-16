Боец ММА Харитонов заявил, что не будет проводить поединок с Александром Емельяненко

Как ранее сообщал ТАСС, Харитонову было сделано предложение по поводу возможного поединка с Емельяненко в Самаре. Емельяненко проведет следующий поединок 10 мая в Самаре на турнире "Битва на Волге".

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов не будет проводить поединок с соотечественником Александром Емельяненко. Об этом Харитонов заявил ТАСС в субботу.

"Если мне что-то и предлагали, то через десять человек, - сказал Харитонов. - Интересовались, сколько, когда и что, больше ничего конкретного не было. Мне со спортивной точки зрения этот бой неинтересен. Сейчас я жду новостей от Bellator по поводу следующего боя".

В 2006 году спортсмены встречались на турнире Pride в Японии, и тогда победу одержал Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.

Всего на счету Харитонова 28 побед, 6 поражений. Еще два боя признаны несостоявшимися. Боец в настоящий момент выступает в организации Bellator, но имеет возможность проводить поединки в других промоушнах. На счету Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.