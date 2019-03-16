Лалович: Якутск как место проведения КМ по вольной борьбе превзошел все ожидания

ЯКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Якутск не стал экстремальным местом проведения Кубка мира по вольной борьбе, несмотря на холод. Об этом заявил ТАСС после церемонии открытия в субботу президент Объединенного мира борьбы (UWW) и член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович.

Якутск впервые принимает турнир по олимпийскому виду спорта такого масштаба. Ранее Кубок мира четырежды проходил на территории России: в 2007 году в Красноярске, в 2008-м во Владикавказе, в 2010-м в Москве, в 2011-м в Каспийске.

"Я очень рад, что Кубок мира проводится именно здесь: казалось, что Якутск будет экстремальной площадкой для Кубка мира, но оказалось совсем наоборот - дружелюбная. Для всех команд было большим сюрпризом, насколько народ Якутии любит борьбу и сколько пришло зрителей даже на утренние схватки. Отличная организация, подготовка зала, может быть, немного холодно на улице, но это не страшно", - сказал Лалович.

Фантастическая атмосфера

Он отметил, что фантастическая атмосфера и высокая организация положительно удивили участников турнира. "Вообще не ожидал такого красивого открытия уровня чемпионата мира, а то, как приняли гостей, - просто сумасшествие. Очень рады, что организовали турнир в Якутске, я спросил у самих спортсменов, они тоже довольны, отметили и дорогу, и прилет. Организация просто фантастическая: зал, церемония открытия, атмосфера - это было настоящей неожиданностью для меня, надеюсь, увидим такие же фантастические поединки, спортсменам будет самим приятно проявить себя в такой атмосфере", - заявил Лалович.

"Сборная России - один из главных фаворитов, но нужно посмотреть на остальные сборные, ведь ведется серьезная подготовка к Олимпийским играм и некоторые команды могут не выставлять своих сильнейших борцов на Кубке мира. Но я уверен, что мы увидим потрясающее соревнование", - добавил он.

Глава UWW считает, что в России нужно часто проводить крупные международные соревнования по борьбе. "В прошлом году провели чемпионат Европы в России, до этого четыре Кубка мира, чемпионат мира - 2010, мы смотрим вперед, чтобы и дальше проводить турниры здесь, так как это одна из самых сильных борцовских стран", - заявил Лалович.

Кубок мира в Якутске завершится 17 марта.