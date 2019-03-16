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Мамиашвили: все гости КМ по вольной борьбе довольны организацией турнира в Якутске

В Якутске 16-17 марта проходит Кубок мира по вольной борьбе
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Владимир Гердо/ТАСС

ЯКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Организация Кубка мира по вольной борьбе в Якутске произвела впечатление на гостей и участников турнира. Об этом заявил журналистам после церемонии открытия в субботу президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

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Якутск впервые принимает турнир по олимпийскому виду спорта такого масштаба. Ранее Кубок мира четырежды проходил на территории России: в 2007 году в Красноярске, в 2008-м во Владикавказе, в 2010-м в Москве, в 2011-м в Каспийске.

"Для нас самое главное - это позитивная оценка руководства Объединенного мира борьбы (UWW), гостей, приехавших на турнир, и то, что получилось создать комфортные условия для спортсменов, для их отдыха и тренировок. Также было организовано блестящее открытие, огромное спасибо главе Якутии Айсену Николаеву и всей команде, которые вложили душу в организацию турнира", - заявил Мамиашвили.

Соревнования завершатся 17 марта.

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