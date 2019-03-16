Колосков: нынешний формат клубного ЧМ по футболу ясен и понятен, новый является абсурдом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Нынешние формат и структура клубного чемпионата мира по футболу четко ясны и понятны, а новый регламент турнира, который будет введен с 2021 года, является абсурдом. Такое мнение ТАСС в субботу по телефону высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС), вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) с 1980 по 1996 год Вячеслав Колосков.
В пятницу совет ФИФА принял решение изменить формат клубного чемпионата мира с 2021 года. Новый формат подразумевает увеличение количества участников с 7 до 24 команд, восемь из которых будут представлять Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), шесть - Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL), по три - Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Африканскую конфедерацию футбола (CAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), еще одна - Конфедерацию футбола Океании (OFC). Турнир будет проводиться летом раз в четыре года, а не ежегодно в декабре.
"Я категорически против реформы клубного чемпионата мира. Мне Йозеф Блаттер (бывший президент ФИФА - прим. ТАСС) в свое время поручил разработать структуру проведения клубного чемпионата мира. Мы со своим комитетом подготовили предложение, которое до сих пор и работает. Сам формат, структура, количество и состав участников четко ясны и понятны", - отметил Колосков.
"Клубный чемпионат мира сейчас приносит хороший доход, не нагружает ведущие европейские клубы. Они и так приезжают на полуфинал и финал, а летом, когда пора отпусков, - это совершенно другой цикл. Это абсурд, я четко понимаю, что Европа будет категорически против", - подчеркнул он.
На данный момент в клубном чемпионате мира принимают участие сильнейшие клубы шести конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводился каждый год. Последний раз соревнования проходили в ОАЭ и завершились победой мадридского "Реала".
"Увеличение числа участников ЧМ понизит конкуренцию"
В пятницу на пресс-конференции после заседания совета ФИФА президент организации Джанни Инфантино сообщил, что окончательное решение по вопросу о расширении числа сборных- участниц на чемпионате мира 2022 года с 32 до 48 будет принято на конгрессе организации в Париже 5 июня. В случае увеличения числа команд на турнире будет сыграно 80 матчей вместо 64, которые проходят при нынешних 32 участниках.
"Это абсолютно абсурдная идея с моей точки зрения, это недопустимые вещи. Во-первых, полностью нарушается календарь европейских национальных чемпионатов. Потребуется дополнительное время, будут колоссальные нагрузки на футболистов, которые и так работают на пределе", - сказал Колосков.
В 2026 году в чемпионате мира примут участие 48 сборных, турнир пройдет в США, Канаде и Мексике. "Ни одна страна мира не готова провести чемпионат мира с указанным количеством команд, не говоря о Катаре. Оргкомитет с 2010 года готовился к чемпионату на 32 команды. В 2026 году принимать первенство будут три страны, это абсурд, тем более, что между Мексикой и США сейчас отношения накаляются", - отметил Колосков.
"Я был на чемпионате мира в Японии и Южной Кореи (2002 год) - это два совершенно отдельных соревнования. Одно дело, когда чемпионат Европы принимали Бельгия и Нидерланды (2000 год), все было компактно, совсем другое, когда такие расстояния", - отметил собеседник агентства.
Почетный президент РФС считает, что реформа проведения чемпионата мира является популистской. "В значительной степени упадет конкурентоспособность соревнований, потому что будут команды, которые абсолютно не готовы выступать на таком уровне. Я - категорический противник такого рода реформ", - заключил Колосков.
Чемпионат мира пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря.