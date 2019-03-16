Колосков: нынешний формат клубного ЧМ по футболу ясен и понятен, новый является абсурдом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Нынешние формат и структура клубного чемпионата мира по футболу четко ясны и понятны, а новый регламент турнира, который будет введен с 2021 года, является абсурдом. Такое мнение ТАСС в субботу по телефону высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС), вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) с 1980 по 1996 год Вячеслав Колосков. В пятницу совет ФИФА принял решение изменить формат клубного чемпионата мира с 2021 года. Новый формат подразумевает увеличение количества участников с 7 до 24 команд, восемь из которых будут представлять Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), шесть - Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL), по три - Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Африканскую конфедерацию футбола (CAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), еще одна - Конфедерацию футбола Океании (OFC). Турнир будет проводиться летом раз в четыре года, а не ежегодно в декабре.

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"Я категорически против реформы клубного чемпионата мира. Мне Йозеф Блаттер (бывший президент ФИФА - прим. ТАСС) в свое время поручил разработать структуру проведения клубного чемпионата мира. Мы со своим комитетом подготовили предложение, которое до сих пор и работает. Сам формат, структура, количество и состав участников четко ясны и понятны", - отметил Колосков. "Клубный чемпионат мира сейчас приносит хороший доход, не нагружает ведущие европейские клубы. Они и так приезжают на полуфинал и финал, а летом, когда пора отпусков, - это совершенно другой цикл. Это абсурд, я четко понимаю, что Европа будет категорически против", - подчеркнул он. На данный момент в клубном чемпионате мира принимают участие сильнейшие клубы шести конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводился каждый год. Последний раз соревнования проходили в ОАЭ и завершились победой мадридского "Реала". "Увеличение числа участников ЧМ понизит конкуренцию" В пятницу на пресс-конференции после заседания совета ФИФА президент организации Джанни Инфантино сообщил, что окончательное решение по вопросу о расширении числа сборных- участниц на чемпионате мира 2022 года с 32 до 48 будет принято на конгрессе организации в Париже 5 июня. В случае увеличения числа команд на турнире будет сыграно 80 матчей вместо 64, которые проходят при нынешних 32 участниках. "Это абсолютно абсурдная идея с моей точки зрения, это недопустимые вещи. Во-первых, полностью нарушается календарь европейских национальных чемпионатов. Потребуется дополнительное время, будут колоссальные нагрузки на футболистов, которые и так работают на пределе", - сказал Колосков.