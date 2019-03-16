Юношеская сборная России по хоккею с мячом вышла в финал ЧМ в Архангельске

ТАСС, 16 марта. Юношеская сборная России (до 17 лет) одержала победу над командой Норвегии со счетом 3:2 в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Архангельске.

В составе россиян забитыми мячами отметились Марат Шарипов (10-я минута), Денис Бретавский (16), Владислав Кутузов (57). У сборной Норвегии отличились Мариус Андерсен (32) и Андерс Сёренсен (60).

В другом полуфинале 16 марта сыграют сборные Швеции и Финляндии (начало - 12:00 мск). Позднее в субботу также пройдут матч за третье место (15:00) и финал (17:00).