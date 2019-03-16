Лыжник Пушкин был дисквалифицирован за использование ЭПО

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Василий Пушкин получил четырехлетнюю дисквалификацию за использование эритропоэтина (ЭПО). Об этом в субботу ТАСС по телефону сообщил тренер спортсмена Николай Счастливый.

В четверг Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о четырехлетней дисквалификации 28-летнего Пушкина за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 13 февраля 2019 года.

"Василий - мой воспитанник, но в настоящее время я являюсь его личным тренером лишь номинально, - сказал Счастливый. - Он вернулся в Архангельскую область несколько лет назад после того, как не сумел добиться серьезных результатов, тренируясь в Тюмени. После своего возвращения Василий заявил мне, что будет тренироваться самостоятельно. Я не смог его убедить изменить свое решение".

По мнению тренера, именно бесконтрольность и самоуверенность лыжника стали причиной его безрассудного шага прибегнуть к запрещенным препаратам для улучшения результата. "Когда я узнал, что у него обнаружили ЭПО, то спросил у Василия: "Ты дурак?", на что получил утвердительный ответ. Я не снимаю с себя вины в том, что в юные годы не сумел привить своему ученику неприязнь к допингу, но если бы Василий продолжал работать со мной сейчас, то ничего такого, уверен, не произошло бы", - считает Счастливый.

По информации ТАСС, за использование ЭПО в феврале был дисквалифицирован на четыре года другой российский лыжник - Егор Березин, который на Универсиаде-2017 в Казахстане выиграл золотую и бронзовую награды.

В настоящее время наказание за использование ЭПО вместе с Пушкиным и Березиным отбывают еще пять российских спортсменов. В разные годы на эритропоетине или его модификациях были пойманы олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Лариса Лазутина, Ольга Данилова, Юлия Чепалова и Евгений Дементьев, ведущие отечественные биатлонисты Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева, Дмитрий Ярошенко, Ирина Старых и Александр Логинов. ЭПО не может попасть в организм случайным путем. Именно по этой причине некоторые иностранные биатлонисты никак не могут смириться с тем, что отбывший наказание за ЭПО Логинов вернулся в спорт и сейчас борется за медали.