СМИ: вратарь "Бешикташа" Кариус может продолжить карьеру в "Олимпиакосе"

ТАСС, 16 марта. Немецкий вратарь турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Лорис Кариус может перейти в греческий "Олимпиакос". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.

В августе 2018 года Кариус на правах аренды перешел в "Бешикташ" из английского "Ливерпуля". Срок арендного соглашения рассчитан на два года.

По данным источника, греческий клуб может приобрести футболиста в летний трансферный период.

В текущем сезоне Кариус провел за турецкий клуб 26 игр, в которых пропустил 38 мячей. Кариус в прошлом сезоне был основным вратарем "Ливерпуля", проведя 33 игры. В финале Лиги чемпионов сезона- 2017/18 немецкий голкипер пропустил два мяча из-за грубых ошибок, а клуб проиграл испанскому "Реалу" (1:3).