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Лашманова является одной из самых тестируемых РУСАДА спортсменок в 2019 году

За февраль легкоатлетка тестировалась четыре раза
Елена Лашманова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Елена Лашманова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Чемпионка мира и Олимпийских игр по спортивной ходьбе Елена Лашманова по итогам первых двух месяцев 2019 года стала одной из самых тестируемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменок. Как сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе РУСАДА, Лашманова с начала года проходила допинг-контроль пять раз.

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26-летняя Лашманова, в середине февраля занявшая первое место на командном чемпионате России в ходьбе на 20 км, в феврале тестировалась четыре раза (в января - один раз).

По пять раз в первые два месяца тестировались также еще три представителя легкой атлетики - Дементий Чепарев, Роман Евстифеев (оба - спортивная ходьба) и бегун Сергей Дубровский.

Победительница ОИ-2012 и ЧМ-2013 Лашманова с февраля 2014 года по февраль 2016-го отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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