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Сборная России по вольной борьбе обыграла команду Японии в матче второго тура КМ в Якутске

В заключительном матче групповой стадии российские борцы встретятся с командой Турции

ЯКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Сборная России выиграла у команды Японии со счетом 8:2 в матче второго тура Кубка мира по вольной борьбе, который проходит в Якутске.

В составе сборной России победы одержали Гаджимурад Рашидов (весовая категория до 65 килограммов), Анзор Закуев (до 70 кг), Тимур Бижоев (до 74 кг), Магомед Рамазанов (до 79 кг), Владислав Валиев (до 86 кг), Алихан Жабраилов (до 92 кг),

Владислав Байцаев (до 97 кг) и Павел Кривцов (до 125 кг). Проиграли поединки Муслим Садулаев (до 57 кг) и Зелимхан Абакаров (до 61 кг).

В матче первого тура россияне выиграли у кубинцев со счетом 9:1. В другом матче дня сборная Кубы победила команду Турции со счетом 7:3.

В заключительном матче групповой стадии российские борцы встретятся с командой Турции. Соревнования завершатся 17 марта.

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