Столыпин: игра "Оренбурга" с ФК "Динамо" держала в напряжении до последней секунды

"Матч получился валидольным, моментов было очень много, возможно, даже больше у "Динамо": штанги были, перекладины, - сказал Столыпин. - Но все-таки пришла отдача с игры с "Анжи", когда мы тоже такие шансы имели, были штанги, владели преимуществом, пенальти не было. Игра держала в напряжении до последней секунды, я думаю, зрителям понравилась, хотя все переживали, особенно местные болельщики - за такие игры мы футбол и любим. Особенно приятно, когда выигрывает твоя команда".

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов во втором тайме был удален с тренерской скамейки за споры с арбитром. "КДК решит, там непонятно было, то ли с боковым судьей что- то, то ли с главным, я сидел на трибуне и не видел, что случилось. Сейчас будет смотреть повторы, посмотрим, что там было. Наверное, если что-то было, какое-то наказание будет", - отметил Столыпин.

"Сейчас будет короткий отдых из-за игры сборной, а дальше будем готовиться к "Зениту" как обычно. Мы всегда готовы дать бой любой команде, в том числе лидерам, у себя дома или на выезде. Мы играем со всеми одинаково, не выходим проигрывать ни с одной командой, независимо, "Зенит" это или "Анжи". Соперников не выбираем и не смотрим, на каком месте они в таблице", - заключил Столыпин.

В турнирной таблице РПЛ "Оренбург" идет седьмым с 26 очками после 19 встреч. В следующем туре "Оренбург" 31 марта на выезде встретится с петербургским "Зенитом".