Хоккеист "Барыса" Петерссон получил сотрясение мозга в матче с "Авангардом"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Нападающий астанинского "Барыса" Андре Петерссон получил сотрясение мозга и травму шейного позвонка в первом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Авангардом" (1:3). Об этом ТАСС по телефону сообщил президент "Барыса" Борис Иванищев.

В середине третьего периода защитник "Авангарда" Коди Фрэнсон применил силовой прием против Петерссона. Шведский форвард ударился головой о борт и с трудом добрался до скамейки запасных, после чего на льду не появлялся. Главные арбитры матча не наказали Фрэнсона удалением. После игры "Барыс" подал жалобу в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

"Он проходит обследование. У него сотрясение и вылетел шейный позвонок. Пока ходит в корсете, сколько это продлится, сказать не можем", - сообщил Иванищев.

28-летний Петерссон в регулярном чемпионате сезона-2018/19 провел за "Барыс" 51 матч и набрал 45 (23 заброшенные шайбы + 22 результативные передачи) очков. В текущем плей-офф на счету шведского форварда 5 (3+2) очков в восьми встречах, в том числе и заброшенная шайба в ворота "Авангарда".