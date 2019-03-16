РУСАДА за январь и февраль проверило на допинг 389 российских легкоатлетов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за два первых месяца 2019 года больше всех проверяло на допинг представителей легкой атлетики. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе РУСАДА, в январе и феврале было протестировано 389 легкоатлетов.

Лашманова является одной из самых тестируемых РУСАДА спортсменок в 2019 году

Второе место по числу тестируемых в январе и феврале представителей олимпийских видов спорта заняли тяжелоатлеты (107). С начала года были проверены также 70 лыжников и 52 биатлониста.

В числе тестированных РУСАДА лыжников и биатлонистов не было ведущих представителей национальных команд, которые входят в пулы тестирования международных федераций и проверяются иностранными допинг-офицерами.

Как сообщал ранее ТАСС, представители легкой атлетики лидируют по числу индивидуальных тестирований. По пять раз были проверены ходоки Елена Лашманова, Дементий Чепарев и Роман Евстифеев, а также бегун Сергей Дубровский.