Воронцевич: российские баскетболисты никого не боятся на Кубке мира

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России никого не боится на Кубке мира по баскетболу, даже действующего чемпиона мира сборную США. Такое мнение высказал ТАСС в субботу капитан сборной России, форвард ЦСКА Андрей Воронцевич.

Россияне сыграют с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии на КМ по баскетболу - 2019

В субботу прошла жеребьевка турнира. Россияне на предварительном этапе в группе В сыграют с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии. Во второй групповой этап выйдут две лучшие команды.

"Сейчас рано рассуждать о раскладах на чемпионате мира, жеребьевка мало о чем говорит, - сказал Воронцевич. - В любом случае мы не боимся ни сборную США, ни Китая. Независимо от жеребьевки надо выходить и побеждать в каждом следующем матче".

"На Кубок мира приедут сильнейшие команды мира, игроки. Не только мы, все участвующие будут думать только о победе. С мыслями о поражении никто выходить не будет", - добавил Воронцевич.

Кубок мира (новое название чемпионата мира) пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.