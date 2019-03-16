Кущенко: сборная Аргентины является главным соперником баскетболистов РФ в группе на КМ

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная Аргентины является главным соперником российской команды на групповом этапе Кубка мира по баскетболу 2019 года. Об этом ТАСС сообщил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Россияне сыграют с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии на КМ по баскетболу - 2019

По итогам прошедшей в субботу жеребьевки Кубка мира в китайском Шэньчжэне россияне на предварительном этапе сыграют в группе B с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.

"Аргентина - главный соперник на групповом этапе, и исторически сложный соперник для всех в баскетболе, и сборная Нигерии - очень неприятная команда, - сказал Кущенко. - Но сейчас пока рано рассуждать о шансах, силах команд. Многое будет зависеть от того, в каких составах будут национальные сборные на Кубке мира. А выставить хорошие команды могут себе позволить уже очень многие".

"Думаю, где-то в июле, когда начнутся сборы национальных команд, можно будет начать прикидывать, смотреть, кто на что способен в Китае", - добавил Кущенко.

Кубок мира (новое название чемпионата мира) пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.