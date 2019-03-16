Ярославский "Локомотив" является самым проверяемым на допинг клубом КХЛ в 2019 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" по итогам января и февраля стал самым проверяемым инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Согласно материалам, предоставленным ТАСС РУСАДА, в первые два месяца допинг-тестирование прошли семь игроков команды из Ярославля.

ЦСКА стал самым тестируемым РУСАДА футбольным клубом за первые два месяца 2019 года

В январе и феврале допинг-контроль РУСАДА прошли 22 хоккеиста, принимавшие участие в матчах КХЛ в текущем сезоне. У "Локомотива" тестировались Рушан Рафиков, Кирилл Слепец, Данил Юртайкин, Денис Алексеев, Александр Емелин, Александр Кутузов и Андрей Локтионов.

В составах санкт-петербургского СКА, челябинского "Трактора", магнитогорского "Металлурга" и нижегородского "Торпедо" по два хоккеиста были проверены инспекторами РУСАДА. В московском "Динамо", уфимском "Салавате Юлаеве", нижнекамском "Нефтехимике", казанском "Ак Барсе", омском "Авангарде", "Сочи" и московском ЦСКА - по одному.