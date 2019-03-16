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Футбол в России

ЦСКА победил "Урал" в матче чемпионата России по футболу

Единственный мяч забил защитник армейцев Марио Фернандес
Марио Фернандес Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Марио Фернандес
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Футболисты московского ЦСКА победили екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Екатеринбурге.

Гол забил Марио Фернандес (76-я минута). Армейцы одержали вторую победу подряд в чемпионате России, "Урал" продлил безвыигрышную серию до пяти матчей (четыре поражения и ничья). 

ЦСКА продлил беспроигрышную серию во всех турнирах в матчах с "Уралом" до 13 игр, последний раз екатеринбургский клуб одерживал победу (1:0) 15 июля 2009 года в 1/16 финала Кубка России. Всего команды провели между собой 24 матча, ЦСКА одержал 16 побед, в четырех матчах выиграл "Урал", еще четыре встречи завершились ничейным результатом.

ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 20 матчей. "Урал" идет 13-м, в активе екатеринбургской команды 23 очка после 20 встреч.

В следующем матче 31 марта ЦСКА на домашнем поле встретится с "Уфой", а "Урал" днем ранее на выезде сыграет с "Ростовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19131530-1840
2ЦСКА2096427-1036
3Краснодар19105434-1635
4Спартак1995524-1832
5Локомотив1995527-1932
6Рубин19610318-1728
7Оренбург1975720-1826
8Ростов1968515-1226
9Арсенал1966725-2524
10Ахмат1966716-1924
11Крылья Советов1973918-2424
12Динамо2058718-1623
13Урал2065919-3123
14Анжи20531210-2918
15Уфа1937914-2216
16Енисей19251212-3311
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