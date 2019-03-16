ЦСКА победил "Урал" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 16 марта. Футболисты московского ЦСКА победили екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Екатеринбурге.

Гол забил Марио Фернандес (76-я минута). Армейцы одержали вторую победу подряд в чемпионате России, "Урал" продлил безвыигрышную серию до пяти матчей (четыре поражения и ничья).

ЦСКА продлил беспроигрышную серию во всех турнирах в матчах с "Уралом" до 13 игр, последний раз екатеринбургский клуб одерживал победу (1:0) 15 июля 2009 года в 1/16 финала Кубка России. Всего команды провели между собой 24 матча, ЦСКА одержал 16 побед, в четырех матчах выиграл "Урал", еще четыре встречи завершились ничейным результатом.

ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 20 матчей. "Урал" идет 13-м, в активе екатеринбургской команды 23 очка после 20 встреч.

В следующем матче 31 марта ЦСКА на домашнем поле встретится с "Уфой", а "Урал" днем ранее на выезде сыграет с "Ростовом".