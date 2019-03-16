ЦСКА победил "Урал" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 16 марта. Футболисты московского ЦСКА победили екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Екатеринбурге.
Гол забил Марио Фернандес (76-я минута). Армейцы одержали вторую победу подряд в чемпионате России, "Урал" продлил безвыигрышную серию до пяти матчей (четыре поражения и ничья).
ЦСКА продлил беспроигрышную серию во всех турнирах в матчах с "Уралом" до 13 игр, последний раз екатеринбургский клуб одерживал победу (1:0) 15 июля 2009 года в 1/16 финала Кубка России. Всего команды провели между собой 24 матча, ЦСКА одержал 16 побед, в четырех матчах выиграл "Урал", еще четыре встречи завершились ничейным результатом.
ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 20 матчей. "Урал" идет 13-м, в активе екатеринбургской команды 23 очка после 20 встреч.
В следующем матче 31 марта ЦСКА на домашнем поле встретится с "Уфой", а "Урал" днем ранее на выезде сыграет с "Ростовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|19
|13
|1
|5
|30-18
|40
|2
|ЦСКА
|20
|9
|6
|4
|27-10
|36
|3
|Краснодар
|19
|10
|5
|4
|34-16
|35
|4
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|24-18
|32
|5
|Локомотив
|19
|9
|5
|5
|27-19
|32
|6
|Рубин
|19
|6
|10
|3
|18-17
|28
|7
|Оренбург
|19
|7
|5
|7
|20-18
|26
|8
|Ростов
|19
|6
|8
|5
|15-12
|26
|9
|Арсенал
|19
|6
|6
|7
|25-25
|24
|10
|Ахмат
|19
|6
|6
|7
|16-19
|24
|11
|Крылья Советов
|19
|7
|3
|9
|18-24
|24
|12
|Динамо
|20
|5
|8
|7
|18-16
|23
|13
|Урал
|20
|6
|5
|9
|19-31
|23
|14
|Анжи
|20
|5
|3
|12
|10-29
|18
|15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|14-22
|16
|16
|Енисей
|19
|2
|5
|12
|12-33
|11