"Барыс" сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ с "Авангардом"

ТАСС, 16 марта. Астанинский "Барыс" обыграл омский "Авангард" со счетом 4:2 во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Астане.

В составе "Барыса" шайбы забросили Джесси Блэкер (30-я минута), Дастин Бойд (35, 55) и Брэндон Боченски (47). У "Авангарда" отличились Сергей Шумаков (45) и Коди Франсон (59).

"Барыс" впервые за последние семь матчей победил "Авангард" на своей площадке. В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ омская команда выиграла все четыре встречи у "Барыса". В Кубке Гагарина команды встречались один раз - в первом раунде сезона-2014/15 "Авангард" победил в серии со счетом 4-3.

"Барыс" в девятый раз играет в плей-офф КХЛ, сумев в третий раз преодолеть стадию первого раунда. В 1/8 финала "Барыс" обыграл нижегородское "Торпедо" (4-3). "Авангард" в десятый раз принимает участие в плей-офф КХЛ, лучшим результатом омского клуба стал выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2011/12, в котором клуб уступил московскому "Динамо" (3-4). В серии первого раунда команда из Омска победила действующего обладателя Кубка Гагарина - казанский "Ак Барс" - со счетом 4-0.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч пройдет 18 марта в Балашихе.