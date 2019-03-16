Дзюдоистка Давыдова посвятила победу на турнире в Екатеринбурге свой маме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Дарья Давыдова посвятила победу на международном турнире "Большой шлем" своей маме. Об этом спортсменка из Тюмени рассказала во время разговора с журналистами.

На предварительном этапе Давыдова победила испанку Кабану Перес, польку Агату Оздобу-Блах и израильтянку Гили Шарир. За золотую медаль Давыдова боролась с британкой Люси Реншалл, бронзовой медалисткой чемпионата Европы. В результате она стала первой в своей весовой категории - до 63 кг.

"Я испытываю самые сильные эмоции, потому что это мой первый победный "Большой шлем". Взять золото мне помог дом и родные стены, а также невероятная поддержка трибун. Я благодарна болельщикам, поддержка которых очень важна для спортсмена. Свою победу я посвящаю своей маме", - рассказала Давыдова.

Дзюдоистка отметила, что понимала всю важность поединка, но волнения не испытывала. "Я не чувствовала особой ответственности перед финалом. Я просто выходила, делала свою работу. Я люблю бороться, и сегодня я кайфовала", - добавила Давыдова.

Давыдова рассказала, что примет участие в тренировочных сборах, которые стартуют 24 марта в Японии.

Давыдова - победительница Гран-при в Ташкенте 2016 года, чемпионка Европы 2012 года в команде.