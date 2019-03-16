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Гимнаст Поляшов завоевал золото на брусьях на этапе Кубка мира в Баку

Спортсмен набрал 15,133 балла

ТАСС, 16 марта. Россиянин Владислав Поляшов занял первое место в упражнении на брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Баку.

Спортсмен набрал 15,133 балла. Вторым стал Ферхат Арикан из Турции (15,100), третье место занял китаец Ю Хао (15,066).

Россиянка Анастасия Ильянкова заняла второе место в упражнении на брусьях, набрав 14,133 балла. Победительницей стала китаянка Люй Цзяци (14,266), третьей стала представительница Австралии Джорджия-Роуз Браун (13,566).

23-летний Поляшов является серебряным призером чемпионата мира 2018 года (командное многоборье). На летней Универсиаде-2017 он завоевал серебряную медаль в упражнении на перекладине и бронзу в командном многоборье.

18-летняя Ильянкова завоевала золотые медали в командном многоборье, на брусьях и на бревне на чемпионате Европы среди юниоров 2016 года.

Этап Кубка мира в Баку завершится 17 марта.

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