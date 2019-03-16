СМИ: "Реал" намерен приобрести футболиста "Ромы" Дзаньоло за €60 млн

ТАСС, 16 марта. Испанский футбольный клуб "Реал" планирует приобрести полузащитника итальянской "Ромы" Николо Дзаньоло за €60 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянское издание Corriere dello Sport.

По информации источника, Дзаньоло является приоритетной целью трансферной кампании главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. Ранее сообщалось, что в услугах 19-летнего футболиста также заинтересованы итальянский "Ювентус", испанская "Барселона", французский ПСЖ и английский "Манчестер Сити".

Дзаньоло перешел в "Рому" из итальянского "Интера" в июне 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел в составе римского клуба 22 матча в разных турнирах, забив пять голов. Также Дзаньоло является обладателем серебряной медали чемпионата мира среди юношей в составе сборной Италии (до 19 лет).