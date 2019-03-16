Дзюдоист Прокопчук не ожидал, что завоюет бронзу в финале турнира в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Российский дзюдоист Евгений Прокопчук, завоевавший бронзовую медаль в категории до 73 кг во второй день турнира "Большой шлем", не ожидал, что сможет одолеть соперника в малом финале. Об этом спортсмен из Иркутской области рассказал во время общения с журналистами.

Турнир "Большой шлем" проходит в Екатеринбурге.

"Я первый раз борюсь на таком уровне и не ожидал от себя такого [высокого] результата. Спасибо всем моим тренерам и близким, которые меня поддерживали и верили в меня. В первую очередь это не моя заслуга, а тренеров и моей мамы. Могу сказать, что борьба была тяжелой. Так получилось, что я боролся за бронзу со своим соотечественником. Но это спорт, пощады здесь быть не может", - сказал Прокопчук.

Ставший в начале года вторым на Кубке Европы в категории до 73 кг в Риме Евгений Прокопчук успешно начал борьбу в турнире "Большой шлем", иппоном победив олимпийского чемпиона Лашу Шавдатуашвили и казахстанца Мадияра Сембаева. В четвертьфинале Прокопчук уступил чемпиону "Панамерики-2017" бразильцу Барбозе, а в группе утешения иппоном разобрался с израильтянином Бутбулом и вышел в малый финал.

В финале турнира Прокопчук поборол россиянина Георгия Елбакиева.