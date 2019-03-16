Слепцова считает, что россиянки достойно выступили в эстафете на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Женская сборная России по биатлону достойно выступила в эстафетной гонке на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Такое мнение ТАСС в субботу по телефону высказала олимпийская чемпионка Светлана Слепцова.

Российская команда заняла пятое место в эстафете. В составе сборной выступали Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт. Победу одержала команда Норвегии, второе место заняла команда Швеции, третье - сборная Украины, которой россиянки проиграли 8,5 секунды.

"Выступление неплохое, не хватило совсем чуть-чуть до третьего места, поэтому считаю, что выступление очень достойное, - сказала Слепцова. - Конечно, все много дополнительных патронов брали, если бы Катя [Юрлова-Перхт] не взяла их на последнем этапе, мы были бы третьими, наверное. Нам чуть-чуть не повезло, а так - девчонки молодцы".

"Я думаю, с Катей ничего не случилось на последнем рубеже, это просто нервы, усталость, она видела, что третье место близко, поэтому хотела быстро стрельнуть и уйти. Но не получилось, как не получилось и у Швеции сегодня выиграть. Спортсмены - не железные люди. Наверное, нужно выходить с холодной головой, не думать о медалях и просто делать свою работу", - сказала Слепцова.

В субботу также пройдет мужская эстафета. "Не могу прогнозировать, но очень хочется, чтобы ребята были сегодня на пьедестале", - заключила Слепцова.

Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта женской и мужской гонками с общего старта.