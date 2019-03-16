Васильев: выступление Мироновой повлияло на место россиянок в эстафете на ЧМ по биатлону

"Счастье было слишком близко, но для этого нужно использовать минимальное количество дополнительных патронов, - сказал Васильев. - Мне кажется, изначально было принято ошибочное решение поставить Миронову в эстафету. Человек, который нестабильно стреляет, вообще не может бежать в эстафетах, это же известный факт, как можно было ее ставить. Она на своем этапе проиграла минуту, и этот результат предопределил наше окончательное место".

"Все остальные девчонки прошли очень здорово, все молодцы, но Миронова проиграла минуту - это невозможно. Чудо, что она еще на круг не зашла, я перед началом эстафеты думал, что она обязательно зайдет на круг, но еле- еле выстрелила из восьми. Это первая и главная ошибка тренеров была, это же очевидные вещи: на эстафету ставят в основном стрелков, которые быстро и точно стреляют, что и показала эстафета в Рупольдинге. Пока Миронова не научится стабильно стрелять, ее нельзя ставить в эстафету", - добавил Васильев.

Васильев отметил, что вместо Мироновой в состав эстафеты нужно было ставить Ларису Куклину. "Я думаю, если бы поставили ту же Куклину, было бы лучше: не знаю, в каком она состоянии, но она хотя бы хороший стрелок. Может, проиграла бы 30 секунд, но посмотрите в итоге - наши девочки проиграли 40 секунд, вот они и были бы на подиуме. Юрлова на последнем этапе, конечно, рисковала: когда ты идешь, и от тебя уходит третье место, начинается суета", - сказал собеседник ТАСС.

"Если бы она в более спокойном режиме подошла, и ситуация была бы более-менее равная, то стрельба другая была бы - она умеет стрелять, знает, как стрелять, но немного рискнула, поэтому не получилось. Но Юрлову не за что ругать, она работала в крайнем режиме, непростом, рискованном, поэтому ее винить нельзя. Она правильно делала, что рисковала", - заключил Васильев.