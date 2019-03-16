Корстин: российские баскетболисты способны выйти в плей-офф Кубка мира

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Баскетболистам сборной России по силам выйти в плей-офф Кубка мира - группа досталось достаточно легкая. Об этом ТАСС заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

По итогам прошедшей в субботу жеребьевки Кубка мира в китайском Шэньчжэне россияне на предварительном этапе сыграют в группе B с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии. Для выхода в плей-офф нужно преодолеть два групповых этапа.

"У сборной России хорошие шансы на плей-офф. Конечно, если команда будет в оптимальном составе и не будет травм, - сказала Корстин. - Не скажу, что место в тройке - это реально, но в плей-офф сборная выйти способна, а там надо бороться. Спортивное счастье никто не отменял".

"Первая группа для нас довольно легкая. У аргентинцев смена поколений, и она не так страшна, как раньше. Сборная Нигерии крепкий соперник, но тренерский штаб должен его хорошо разобрать, подготовить команду и не должно сложиться больших проблем. Соперники из группы А, на которых сборная России выйдет дальше, тоже вполне проходимые", - добавила Корстин.

Кубок мира (новое название чемпионата мира) пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.