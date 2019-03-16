"Чеховские медведи" и "Спартак" сыграют в финале Кубка России по гандболу

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Подмосковные "Чеховские медведи" и московский "Спартак" сыграют в финальном матче Кубка России по гандболу сезона-2018/19.

Оба полуфинальных матча завершились в дополнительное время. "Спартак" обыграл волгоградский "Каустик" со счетом 33:31, а "Чеховские медведи" оказались сильнее краснодарского СКИФа (29:28).

В прошлом сезоне "Чеховские медведи" и "Спартак" также играли в финале Кубка России, тогда победителем стала команда из Московской области, матч завершился со счетом 26:24.

Финальный этап Кубка России по гандболу проходит в Чехове в формате "Финала четырех". Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.