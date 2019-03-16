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Российский гимнаст Далалоян победил в личном многоборье на этапе Кубка мира в Штутгарте

Второе место занял китаец Сунь Вэй, третьим стал представитель Украины Петр Пахнюк

ТАСС, 16 марта. Россиянин Артур Далалоян одержал победу в личном многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в немецком Штутгарте.

22-летний спортсмен показал результат 84,497 балла. Второе место занял китаец Сунь Вэй (83,465), третьим стал представитель Украины Петр Пахнюк (83,331).

Далалоян является двукратным чемпионом мира, также в его активе два серебра и бронза мирового первенства. Помимо этого, россиянин является четырехкратным чемпионом Европы. Далалоян вошел в предварительный состав сборной России на

Европейские игры, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске.

Этап Кубка мира в Штутгарте завершится 18 марта.

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