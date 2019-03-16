Боец Харитонов заявил, что ведет переговоры о реванше с Митрионом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский боец Сергей Харитонов ведет переговоры о реванше с американцем Мэттом Митрионом в организации Bellator. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Поединок может пройти в мае.

"Сейчас идет разговор только о реванше с Митрионом", - сказал Харитонов.

Поединок американской организации Bellator между Харитоновым и Митрионом, который прошел в феврале в Анкасвилле (США, штат Коннектикут), был прерван в первом раунде после удара ногой в пах со стороны американца. Бой был признан несостоявшимся.

В послужном списке Харитонова 28 побед (26 досрочно) и шесть поражений. На счету Митриона - 13 побед (11 досрочно) и шесть поражений.