Московское "Динамо" сыграет со "СКА-Нефтяником" в финале чемпионата России по бенди

ТАСС, 16 марта. Московское "Динамо" со счетом 5:4 обыграло "Уральский Трубник" из Первоуральска в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом и вышло в финал соревнований. Встреча прошла в Первоуральске (Свердловская область).

В составе победителей голы забили Владислав Тарасов (23-я и 43-я минуты), Евгений Филиппов (31, 74, 87). У проигравших отличились Андрей Орлов (8), Максим Ширяев (35), Михаил Красиков (51) и Петр Цыганенко (78).

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу столичного клуба.

В финале "Динамо" встретится с действующим чемпионом России хабаровским "СКА-Нефтяником", который в своем полуфинальном противостоянии обыграл иркутский клуб "Байкал-Энергия" (3-0). "Уральский Трубник" и "Байкал-Энергия" разыграют бронзовые награды первенства России.

Финал чемпионата России по хоккею с мячом проводится до трех побед, матчи пройдут 23, 24, 27 марта и, если потребуется, 28 и 31 марта. Первый матч финальной серии пройдет в Москве.