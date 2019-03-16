СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Севастополь" возглавил турнирную таблицу чемпионата Крыма по футболу, после выигрыша в субботу в матче 17-го тура на своем поле со счетом 3:1 у "Гвардейца" из Симферопольского района.

Мячи у хозяев на счету Редвана Османова (22, 47, 88-я минуты), у гостей отличился Александр Колесник (47).

Результаты других матчей 17-го тура: "Кызылташ" - "Океан" - 2:2; "Крымтеплица" -"Евпатория" (0:0). В воскресенье состоится заключительный матч тура, в котором "Инкомспорт" в Ялте примет симферопольский клуб "ТСК-Таврия".

В турнирной таблице лидирует "Севастополь", набравший 31 очко, далее следуют "ТСК-Таврия" (30), "Крымтеплица" (25), "Океан" (24), "Кызылташ" (20), "Инкомспорт" (19), "Евпатория" (19) и "Гвардеец" (16).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".