СМИ: бывший футболист "Милана" Пато расторг контракт с китайским клубом

ТАСС, 16 марта. Бразильский нападающий Алешандре Пато расторг соглашение с китайским футбольным клубом "Тяньцзинь Тяньхай". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Football Italia.

В настоящий момент 29-летний игрок находится в статусе свободного агента. По информации источника, Пато планирует продолжить карьеру в одном из клубов чемпионата Италии.

Пато выступал за итальянский "Милан" в период c 2007 по 2013 год, проведя за команду 150 матчей во всех турнирах, забив 63 гола. В составе итальянского клуба игрок становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии. Помимо этого, Пато выступал за итальянский "Интер", бразильские "Коринтианс" и "Сан-Паулу", английский "Челси" и испанский "Вильярреал". В составе сборной Бразилии нападающий провел 27 матчей и забил 10 голов, став обладателем Кубка конфедераций 2009 года,