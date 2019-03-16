Президент "Урала": временные трибуны "Екатеринбург-Арены" могут помочь на Универсиаде-2023

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Временные трибуны стадиона "Екатеринбург-Арены" могут помочь провести церемонию открытия Универсиады 2023 года, если Екатеринбург получит право на проведение Студенческих игр. Такое мнение ТАСС в субботу по телефону высказал президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов.

На "Екатеринбург-Арене" прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Ранее власти региона отмечали, что после завершения ЧМ-2018 временные трибуны будут разобраны и отданы в муниципалитет, который сможет их использовать по собственному усмотрению.

"Стадион должны передать Свердловской области, потом руководство будет решать, что делать с этой трибуной. Сейчас наш город выдвинул свою кандидатуру на проведение Универсиады 2023 года. Думаю, что эти трибуны могут достоять и помочь, надо будет делать церемонию открытия. Для нашего города, где живет 1,5 млн человек, они вполне могут остаться. Если "Урал" будет показывать хорошую игру, то народ будет заполнять все трибуны", - сказал Иванов.

В начале марта на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта было объявлено, что Екатеринбург будет претендовать на проведение летней Универсиады 2023 года.